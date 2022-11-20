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Стул Rome, пудровый

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Характеристики товара

Описание

Думаете, какие купить стулья? Стул Rome станет идеальным решением для вашего интерьера. Ведь помимо мягких спинки и сиденья, стул имеет удобные подлокотники, которые располагают к комфорту. Он будет отлично смотреться не только в гостиной, но и сможет стать интересным решением для спальни. Подходят стулья и для кухни, а также для мест общественного питания с любым стилем.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина585 мм
  • Цветрозовый

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