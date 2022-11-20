Характеристики товара
Описание
Думаете, какие купить стулья? Стул Rome станет идеальным решением для вашего интерьера. Ведь помимо мягких спинки и сиденья, стул имеет удобные подлокотники, которые располагают к комфорту. Он будет отлично смотреться не только в гостиной, но и сможет стать интересным решением для спальни. Подходят стулья и для кухни, а также для мест общественного питания с любым стилем.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Глубина585 мм
- Цветрозовый