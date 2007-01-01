Характеристики товара
Описание
Думаете, какие купить стулья? Стул Rome станет идеальным решением для вашего интерьера. Ведь помимо мягких спинки и сиденья, стул имеет удобные подлокотники, которые располагают к комфорту. Он будет отлично смотреться не только в гостиной, но и сможет стать ярким акцентом вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для мест общественного питания с шикарным дизайном. Пудровый цвет подойдет в качестве дополнения к яркому интерьеру или станет эффектным акцентом в нейтральном дизайне. Мягкая, приятная обивка из велюра на сиденье, подлокотниках и спинке стула делает его еще более комфортным. Основание из металла прочное и долговечное, а ножки, хоть и металлические, но выполнены под дерево, что позволяет стульям сочетаться с деревянной мебелью в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Глубина585 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет