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Настоящее фото товара Стул Rome, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rome, пудровый
59 оценок
14 19035
21 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Rome, пудровый - фото 1Стул Rome, пудровый - фото 2Стул Rome, пудровый - фото 3Стул Rome, пудровый - фото 4
Распродажа

Стул Rome, пудровый

Артикул: CH-028-305
59 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Думаете, какие купить стулья? Стул Rome станет идеальным решением для вашего интерьера. Ведь помимо мягких спинки и сиденья, стул имеет удобные подлокотники, которые располагают к комфорту. Он будет отлично смотреться не только в гостиной, но и сможет стать ярким акцентом вашей спальни. Подойдут стулья и для кухни, а также для мест общественного питания с шикарным дизайном. Пудровый цвет подойдет в качестве дополнения к яркому интерьеру или станет эффектным акцентом в нейтральном дизайне. Мягкая, приятная обивка из велюра на сиденье, подлокотниках и спинке стула делает его еще более комфортным. Основание из металла прочное и долговечное, а ножки, хоть и металлические, но выполнены под дерево, что позволяет стульям сочетаться с деревянной мебелью в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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