Настоящее фото товара Стул Ralph, букле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ralph, букле, бежевый
15 оценок
14 990
Стул Ralph, букле, бежевый - фото 1Стул Ralph, букле, бежевый - фото 2Стул Ralph, букле, бежевый - фото 3Стул Ralph, букле, бежевый - фото 4Стул Ralph, букле, бежевый - фото 5

Стул Ralph, букле, бежевый

Артикул: CH-079-849
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Ральф сочетает уютный дизайн и функциональные решения для ежедневного комфорта. Обивка из приятного на ощупь букле в светло-коричневом оттенке добавляет интерьеру тепло и текстурный акцент, а объёмная простёжка на спинке и сиденье придаёт модели расслабленный, домашний вид. Высокая спинка с анатомическим изгибом и мягкие подлокотники обеспечивают комфортную поддержку во время отдыха или работы. Благодаря поворотному механизму стул позволяет легко менять направление посадки, повышая удобство при общении или работе за столом. Прочная металлическая база с четырьмя ногами гарантирует устойчивость и выдерживает нагрузку до 100 кг. Стул Ральф станет стильным и функциональным элементом гостиной, кабинета или кухни. Универсальный цвет и современный силуэт позволяют легко вписать его в интерьеры в стиле модерн, сканди или минимализм, делая пространство уютным и удобным для жизни.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес9.45 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаЛДСП, металл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки9.70 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
