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Стул обеденный Begger, бежевый, глянцевое золото - фото 1Стул обеденный Begger, бежевый, глянцевое золото - фото 2

Стул обеденный Begger, бежевый, глянцевое золото

Артикул: CH-076-969
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота910 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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