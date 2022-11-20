Характеристики товара
Описание
Ткань - велюр Paddington 11
Ножки - бук, старинный орех
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина720 мм
- Глубина880 мм
- Глубина сиденья650 мм
- Цветрозовый
Ткань - велюр Paddington 11
Ножки - бук, старинный орех
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