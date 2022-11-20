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Кресло Grace

13 оценок
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Кресло КАПРИ 6

Характеристики товара

Описание

Ткань - велюр Paddington 11
Ножки - бук, старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина880 мм
  • Глубина сиденья650 мм
  • Цветрозовый

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