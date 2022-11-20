Каркас: сталь, 1,2 мм
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Скамья Торо
Скамья Больмен, белая
Скамья Соргарден
Скамья Тет-а-тет
Скамья Соло
Стационарные опоры для офисных кресел
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Стул-кресло Самба М, желтый