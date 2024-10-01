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Стул Спринт+ - фото 1

Стул Спринт+

Артикул: CH-068-374
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота спинки400 мм

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