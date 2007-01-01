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Настоящее фото товара Стул Роквелл, Nella 075, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роквелл, Nella 075
37 оценок
6 59042
11 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Роквелл, Nella 075 - фото 1Стул Роквелл, Nella 075 - фото 2Стул Роквелл, Nella 075 - фото 3Стул Роквелл, Nella 075 - фото 4Стул Роквелл, Nella 075 - фото 5Стул Роквелл, Nella 075 - фото 6Стул Роквелл, Nella 075 - фото 7Стул Роквелл, Nella 075 - фото 8Стул Роквелл, Nella 075 - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Роквелл, Nella 075 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роквелл, Nella 075 производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роквелл, Nella 075

Артикул: CH-024-490
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Роквелл, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный минималистичный дизайн и удобство в хранении, стулья стопируются в пачки по 5 шт.

Каркас выполнен из массива бука и имеет мягкое сидение, так же в спинке применены гнутоклееные детали что придает древесине большую стабильность во время эксплуатации.

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветмедный
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Роквелл, Nella 075 - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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