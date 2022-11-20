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Стул Роквелл, мягкая спинка, желтый велюр

Артикул: CH-052-149
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,5 кг
  • Обивкавелюр Аура 05
  • Каркасбук под лак
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Стул Роквелл, велюр желтый, ножки бук от компании ChiedoCover.
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