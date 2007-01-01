Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Роквелл, серый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роквелл, серый, каркас бук
12 оценок
8 090
Стул Роквелл, серый, каркас бук - фото 1Стул Роквелл, серый, каркас бук - фото 2Стул Роквелл, серый, каркас бук - фото 3Стул Роквелл, серый, каркас бук - фото 4Стул Роквелл, серый, каркас бук - фото 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Роквелл, серый, каркас бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роквелл, серый, каркас бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Роквелл, серый, каркас бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Роквелл, серый, каркас бук производства ChiedoCover
Стул Роквелл, серый, каркас бук

Артикул: CH-082-609
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
Характеристики товара

Описание

Современный минималистичный дизайн и удобство в хранении, стулья стопируются в пачки по 5 шт.

Каркас выполнен из массива бука и имеет твердое сидение из МДФ, так же в спинке применены гнутоклееные детали что придает древесине большую стабильность во время эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал сиденьяМДФ
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

