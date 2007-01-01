Характеристики товара
Описание
Современный минималистичный дизайн и удобство в хранении, стулья стопируются в пачки по 5 шт.
Каркас выполнен из массива бука и имеет твердое сидение из МДФ, так же в спинке применены гнутоклееные детали что придает древесине большую стабильность во время эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина470 мм
- Высота780 мм
- Вес4,5 кг
- Материал сиденьяМДФ
- Материал каркасабук
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет