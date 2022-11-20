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Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 1Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 2Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 3Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 4Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 5Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 6

Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасабук

Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роквелл, рогожка AUSTIN 09 Rust, морилка черная от компании ChiedoCover.Стул Роквелл, рогожка AUSTIN 09 Rust, морилка чернаяФотография товара Стул Роквелл, велюр Ginger 031, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роквелл, велюр Ginger 031, бук морилка светлый орех
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