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Настоящее фото товара Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная
55 оценок
6 59042
11 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 1Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 2Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 3Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 4Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 5Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 6Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 7Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 8Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - фото 9Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная - видео 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роквелл, рогожка Шерлок 520, каркас морилка чёрная

Артикул: CH-028-434
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал каркасабук
  • Цветжелтый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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