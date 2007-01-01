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Настоящее фото товара Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак
10 оценок
6 59042
11 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак - фото 1Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак - фото 2Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак - фото 3Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак - фото 4Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак - фото 5Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак - фото 6
Распродажа

Стул Роквелл, велюр Вэлла 02, ножки бук под лак

Артикул: CH-088-311
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4,5 кг
  • Цветоранжевый, светлое дерево
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкамикровелюр
  • Каркасбук под морилкой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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