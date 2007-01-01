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Настоящее фото товара Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук
9 оценок
6 590
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Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 1Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 2Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 3Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 4Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 5Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 6Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 7Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 8Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 9Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стул Роквелл, велюр Тедди 917, ножки бук

Артикул: CH-071-115
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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