Настоящее фото товара Стул Conscience, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Conscience, серый
7 оценок
70 090
Стул Conscience, серый - фото 1Стул Conscience, серый - фото 2Стул Conscience, серый - фото 3

Артикул: CH-082-738
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PRO PLUS.
s Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, мебельные ремни, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 102см х 8,5кг, 0,4 м3; 2 штуки - короб #1: 62см х 82см х 107см х 15,5кг, 0,60 м3;
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

