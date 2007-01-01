Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Meadow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Meadow, серый
15 оценок
93 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Meadow, серый - фото 1Стул Meadow, серый - фото 2Стул Meadow, серый - фото 3Стул Meadow, серый - фото 4
NEW

Стул Meadow, серый

Артикул: CH-082-687
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 3
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 102см х 15кг, 0,39 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес15 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

73
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79033
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt пэчворк

26
В наличии 14 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Давенда прозрачный лак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Давенда прозрачный лак

46
Фотография товара Стул Сент-Джонс, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сент-Джонс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Сент-Джонс, белый

33
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул полубарный Dave латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте

59
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
Фотография товара Стул Дженна, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дженна, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Дженна, черный

11
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр серый

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Lois, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lois, коричневый

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Бриджит 208 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 синий, орех

15
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, серый

80
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Aporia, поворотный, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 490

Стул кухонный Aporia, поворотный, коричневый, черный

7
Фотография товара Диван лофт Магнус Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван лофт Магнус Мини

98
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 3909
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр бежевый

26
В наличии 2 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, белая эмаль, grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, белая эмаль, grey, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, белая эмаль, grey

43
Настоящее фото товара Оттоманка ALEX, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Оттоманка ALEX, бирюзовый

39
В наличии 7 шт.
Фотография товара Диван Макадо угловой белая эмаль, venous от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой белая эмаль, venous, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой белая эмаль, venous

95
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул на металлокаркасе Бэнбу крутящийся marseille 2 данс / черный

13
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый, горчичный

9
Фотография товара Стул Классика 30, бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классика 30, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Классика 30, бежевый, коричневый

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), произведённого компанией ChiedoCover
от12 19024
15 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK)

9
Распродажа
Фотография товара Стул Brevis, серый, букле, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brevis, серый, букле, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69052
24 090 ₽Оптовая цена

Стул Brevis, серый, букле, ткань

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Solid от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solid , произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Solid

10
Фотография товара Стул Brace, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brace, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул Brace, букле, белый

26
В наличии 5 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул N-12 Patchwork коричневый мультиколор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул N-12 Patchwork коричневый мультиколор, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул N-12 Patchwork коричневый мультиколор

14
В наличии 13 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Stone, серый, произведённого компанией ChiedoCover
44 890

Стул Stone, серый

14
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Ether, синий, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
32 590

Стул кухонный Ether, синий, дуб медовый

6

Товар в корзине

Стул Meadow, серый
Стул Meadow, серый
93 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Бриджит 208 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 синий, орех

15
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
Фотография товара Диван Варди 2-х местный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди 2-х местный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Диван Варди 2-х местный, серый

80
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Aporia, поворотный, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 490

Стул кухонный Aporia, поворотный, коричневый, черный

7

Акции для вас

Новость от 25.04.2023 Все товары в наличии
Все товары в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 26.12.2022 В зазеркалье. Зеркала и отражающие поверхности
В зазеркалье. Зеркала и отражающие поверхности

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.12.2023 Самые популярные - складные стулья в наличии
Самые популярные - складные стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности