Стул на металлокаркасе Hera beige / black
Стул на металлокаркасе Hera beige / black
9 оценок
9 690
Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 1Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 2Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 3Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 4Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 5Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 6Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 7Стул на металлокаркасе Hera beige / black - фото 8

Стул на металлокаркасе Hera beige / black

Артикул: CH-081-605
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - букле; Материал обивки - букле; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - бежевый; Ширина - 55; Глубина - 60; Высота - 78; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

