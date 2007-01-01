Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина440 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес8.2 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки580 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет