Товар в корзине. Перейти
Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый - фото 1Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый - фото 2Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый - фото 3Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый - фото 4Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый - фото 5

Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый

Артикул: CH-074-246
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, бежевый
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками и подушкой, желтый, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Фотография товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлические стулья Flow имеют гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Данные стулья могут быть как с подлокотниками, так и без них. Натуральная цветовая гамма, позволяет стульям адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Металлические стулья Flow изготавливаются из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн стульев позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Стулья отлично подойдут для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция стульев Flow предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина521 мм
  • Глубина584 мм
  • Высота817 мм
  • Вес14 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки685 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки635 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья для кухни

Товар в корзине

Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый
Стул с подлокотниками Flow, серо- бежевый
19 500
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности