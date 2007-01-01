Товар в корзине. Перейти
Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый - фото 1Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый - фото 2

Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый

Артикул: CH-074-438
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Глубина335 мм
  • Высота20 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела подушки на стулья

Товар в корзине

Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый
Подушка сиденья Оптимум для стула Flow, серый
3 590
В корзине

С этим товаром покупают