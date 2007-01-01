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Настоящее фото товара Стул Шейа, пластик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шейа, пластик, серый
26 оценок
5 39033
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Шейа, пластик, серый - фото 1Стул Шейа, пластик, серый - фото 2Стул Шейа, пластик, серый - фото 3
Распродажа

Стул Шейа, пластик, серый

Артикул: CH-073-574
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес5.11 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12.22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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