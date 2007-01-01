Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Monk stick, черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Monk stick, черный, бежевый
5 оценок
12 990
Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 1Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 2Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 3Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 4Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 5Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 6Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 7Стул Monk stick, черный, бежевый - фото 8

Стул Monk stick, черный, бежевый

Артикул: CH-083-233
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота755 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул из массива бука Monk stick привлекает внимание эффектной конструкцией. Для него словно «переплавили» крепчайший бук в текучие линии и элегантные изгибы. Серповидная спинка поддерживается Y-образной деталью и плавно перетекает в основание. Изящные, но надежные ножки обеспечивают оптимальную устойчивость. Сиденье — шнур из шпагата, «нити» которого образуют прочное полотно.Форма и материалы Monk stick обеспечивают исключительный комфорт для сидения. Чем бы вы ни занимались: обед, работа, творчество, рукоделие, чтение — вы будете чувствовать поддержку и баланс. Актуальный дизайн, который не выйдет из моды, подчеркнет самобытность и стиль любого интерьера.Материал каркаса и ножек - массив бука, материал сиденья - шнур из шпагата.На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают от повреждения напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

