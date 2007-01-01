Характеристики товара
Описание
Стул из массива бука Monk stick привлекает внимание эффектной конструкцией. Для него словно «переплавили» крепчайший бук в текучие линии и элегантные изгибы. Серповидная спинка поддерживается Y-образной деталью и плавно перетекает в основание. Изящные, но надежные ножки обеспечивают оптимальную устойчивость. Сиденье — шнур из шпагата, «нити» которого образуют прочное полотно.Форма и материалы Monk stick обеспечивают исключительный комфорт для сидения. Чем бы вы ни занимались: обед, работа, творчество, рукоделие, чтение — вы будете чувствовать поддержку и баланс. Актуальный дизайн, который не выйдет из моды, подчеркнет самобытность и стиль любого интерьера.Материал каркаса и ножек - массив бука, материал сиденья - шнур из шпагата.На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают от повреждения напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина580 мм
- Высота755 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал каркасабук
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет