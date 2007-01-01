Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Ayla, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Ayla, светло-серый
11 оценок
13 990
Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 1Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 2Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 3Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 4Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 5Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 6Стул обеденный Ayla, светло-серый - фото 7
NEW

Стул обеденный Ayla, светло-серый

Артикул: CH-081-549
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Ayla – это стильное и современное решение для вашего дома. Элегантные линии и лаконичный дизайн делают этот стул идеальным дополнением к любому интерьеру. Прочная стальная рама обеспечивает устойчивость и долговечность, а мягкая трендовая ткань Mohair в светло-сером цвете создает ощущение уюта и комфорта.

Особенности:
- Стильный и современный дизайн. Изящные линии и минималистичный дизайн придают этому стулу особый шарм.
- Прочная и устойчивая конструкция. Каркас из прочной стали гарантирует надежность и долгий срок службы.
- Мягкое и комфортное сиденье. Обивка из мягкой велюровой ткани Mohair делает каждый момент, проведенный на этом стуле, максимально удобным.
Область применения:
- Обеденные зоны. Создайте гармоничную обстановку вокруг стола.
- Гостиные. Добавьте нотку стиля и комфорта в зону отдыха.
- Спальни. Уютный стул для чтения или вечернего отдыха.
- Рабочие кабинеты. Комфорт и эстетика в рабочем пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Вес упаковки13.75 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики1130
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул обеденный Ayla, светло-серый
