Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Ayla – это стильное и современное решение для вашего дома. Элегантные линии и лаконичный дизайн делают этот стул идеальным дополнением к любому интерьеру. Прочная стальная рама обеспечивает устойчивость и долговечность, а мягкая трендовая ткань Mohair в светло-сером цвете создает ощущение уюта и комфорта.
Особенности:
- Стильный и современный дизайн. Изящные линии и минималистичный дизайн придают этому стулу особый шарм.
- Прочная и устойчивая конструкция. Каркас из прочной стали гарантирует надежность и долгий срок службы.
- Мягкое и комфортное сиденье. Обивка из мягкой велюровой ткани Mohair делает каждый момент, проведенный на этом стуле, максимально удобным.
Область применения:
- Обеденные зоны. Создайте гармоничную обстановку вокруг стола.
- Гостиные. Добавьте нотку стиля и комфорта в зону отдыха.
- Спальни. Уютный стул для чтения или вечернего отдыха.
- Рабочие кабинеты. Комфорт и эстетика в рабочем пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки13.75 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики1130
- Изделия стопируютсяНет