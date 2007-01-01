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Настоящее фото товара Стул Алан, серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Алан, серый, букле
8 оценок
18 8901
18 990 ₽
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Распродажа

Стул Алан, серый, букле

Артикул: CH-078-428
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота700 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Алан — это идеальное сочетание стиля, комфорта и прочности, которое станет прекрасным дополнением к любому современному интерьеру. Его конструкция из массива бука в цвете орех обеспечивает элегантный внешний вид и долговечность, а классическая форма с плавными линиями делает его универсальным для различных стилей интерьера. Особенно органично стул встроится в умиротворяющие интерьеры, выполненные в стилистике сканди, джапанди или ваби-саби.

Высота стула делает его удобным для большинства стандартных столов. Ширина и глубина сиденья обеспечивают комфортное размещение, а расположение ножек под углом добавляет устойчивости и надёжности. Высота подлокотников оптимальна для удобного расположения рук.

Нежная обивка букле приятна на ощупь и устойчива к износу благодаря трикотажной подложке. Она легко драпируется и не заламывается, а деликатная мелкозернистая фактура букле наполняет каждый интерьер атмосферой тепла и спокойствия. Рельеф поверхности ткани привносит в пространство природную текстурность, подчёркивает силуэт мягкой мебели и смягчает углы мебельных форм.

Нежные благородные цвета стула легко вписываются в различные цветовые палитры, добавляя нотку свежести и современности. Стул станет отличным дополнением к интерьеру, выполненному в нейтральных тонах, а также в сочетании с яркими акцентами, создавая уютную и стильную атмосферу в вашем доме или ресторане.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота700 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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