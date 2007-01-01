Характеристики товара
Описание
Стул Алан — это идеальное сочетание стиля, комфорта и прочности, которое станет прекрасным дополнением к любому современному интерьеру. Его конструкция из массива бука в цвете орех обеспечивает элегантный внешний вид и долговечность, а классическая форма с плавными линиями делает его универсальным для различных стилей интерьера. Особенно органично стул встроится в умиротворяющие интерьеры, выполненные в стилистике сканди, джапанди или ваби-саби.
Высота стула делает его удобным для большинства стандартных столов. Ширина и глубина сиденья обеспечивают комфортное размещение, а расположение ножек под углом добавляет устойчивости и надёжности. Высота подлокотников оптимальна для удобного расположения рук.
Нежная обивка букле приятна на ощупь и устойчива к износу благодаря трикотажной подложке. Она легко драпируется и не заламывается, а деликатная мелкозернистая фактура букле наполняет каждый интерьер атмосферой тепла и спокойствия. Рельеф поверхности ткани привносит в пространство природную текстурность, подчёркивает силуэт мягкой мебели и смягчает углы мебельных форм.
Нежные благородные цвета стула легко вписываются в различные цветовые палитры, добавляя нотку свежести и современности. Стул станет отличным дополнением к интерьеру, выполненному в нейтральных тонах, а также в сочетании с яркими акцентами, создавая уютную и стильную атмосферу в вашем доме или ресторане.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина600 мм
- Высота700 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет