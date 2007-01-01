Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Шейа, пластик, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шейа, пластик, молочный
26 оценок
5 39033
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Шейа, пластик, молочный - фото 1Стул Шейа, пластик, молочный - фото 2Стул Шейа, пластик, молочный - фото 3
Распродажа

Стул Шейа, пластик, молочный

Артикул: CH-073-573
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый
Фотография товара Стул Лион с подушкой, голубой, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Солар, ножки черные, велюр розовый
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес5.11 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12.22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Фотография товара Стул Берген от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Берген, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Берген

62
Фотография товара Стул Kora gray / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora gray / black

32
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Премьер, пшеничный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Премьер, пшеничный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Премьер, пшеничный

7
Распродажа
Фотография товара Стул Маринет, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маринет, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 3903
4 500 ₽

Стул Маринет, велюр, синий

26
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Белис, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Барный стул Белис, черный, орех

7
В наличии 7 шт.В пути 1560 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09031
5 910 ₽

Стул Флекс Оригинал, светло-серый

13
В наличии 305 шт.
Фотография товара Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт

11
Настоящее фото товара Обеденный стул Диара, произведённого компанией ChiedoCover
17 890

Обеденный стул Диара

14
Фотография товара Стул Балтер, хром, темно-серый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Балтер, хром, темно-серый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Балтер, хром, темно-серый, экокожа

15

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 5903
20 190 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр бежевый

26
В наличии 3 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Диван угловой Лаундж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
153 890

Диван угловой Лаундж

6
Фотография товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон

48
В наличии 67 шт.
Фотография товара Диван-кровать Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Диван-кровать Надежда

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Valse, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
15 89020
19 690 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Valse, белый, мдф

38
В наличии 26 шт.
Фотография товара Диван Рег от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Рег, произведённого компанией ChiedoCover
29 090

Диван Рег

15
Фотография товара Диван-кровать Boston от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Boston, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Диван-кровать Boston

7
Фотография товара Диван Лотик, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лотик, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Диван Лотик, велюр, серо-бежевый

14
Распродажа
Фотография товара Диван прямой Савит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Савит, произведённого компанией ChiedoCover
от29 29025
38 990 ₽

Диван прямой Савит

33
Фотография товара Диван-кровать Митчел Лео 122, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Митчел Лео 122, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
29 290

Диван-кровать Митчел Лео 122, желтый

7

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29034
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /оранжевый

10
Распродажа
Фотография товара Стул Севун, букле кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Севун, букле кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
9 69020
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Севун, букле кофейный

26
В наличии 22 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Рифаг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рифаг, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Рифаг

7
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Дез Б от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дез Б, произведённого компанией ChiedoCover
11 59011
12 960 ₽Оптовая цена

Стул Дез Б

6
Фотография товара Стул на металлокаркасе Ренди голд / грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Ренди голд / грей, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул на металлокаркасе Ренди голд / грей

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Пантеон, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Пантеон, чёрный

5
В пути 741 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Convergence, золотой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Стул барный Convergence, золотой, темно-серый

10
Настоящее фото товара Стул Лимитлесс, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Лимитлесс, кремовый

13
В пути 2563 шт.
Фотография товара Стул Кабриоль 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кабриоль 20, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Кабриоль 20

11
Фотография товара Стул Плая, красный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плая, красный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Плая, красный, хром

14

Товар в корзине

Стул Шейа, пластик, молочный
Стул Шейа, пластик, молочный
5 390
7 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 5903
20 190 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр бежевый

26
В наличии 3 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Диван угловой Лаундж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
153 890

Диван угловой Лаундж

6
Фотография товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон

48
В наличии 67 шт.
Фотография товара Диван-кровать Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Диван-кровать Надежда

9

Акции для вас

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности