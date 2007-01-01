Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина505 мм
- Высота835 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Вес5.11 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки12.22 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет