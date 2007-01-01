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Настоящее фото товара Стул складной Фолд Клеар, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Фолд Клеар, прозрачный
26 оценок
6 2904
6 490 ₽
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Стул складной Фолд Клеар, прозрачный - фото 1Стул складной Фолд Клеар, прозрачный - фото 2Стул складной Фолд Клеар, прозрачный - фото 3Стул складной Фолд Клеар, прозрачный - фото 4
Распродажа

Стул складной Фолд Клеар, прозрачный

Артикул: CH-066-571
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья405 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным деревянным каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки50 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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