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Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 18
42 оценки
1 69014
1 950 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Чехол для стола 18

Артикул: CH-000-744
42 оценки
Основные характеристики
  • Расстояние между ножек500 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.

Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.

Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Чехол можно сшить на любой стол и в любом цвете.

Уточняйте информацию у менеджера.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Расстояние между ножек500 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Диаметр см Оптовая цена руб
Спандекс 60 1690
Спандекс 70 1750
Спандекс 80 1790
Бифлекс 60 2490
Бифлекс 70 2550
Бифлекс 80 2690
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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