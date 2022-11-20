Чехол для стола 18
1 720 ₽
Чехол можно сшить на любой стол
Уточняйте цену
* Расстояние между ножек 50 сантиметров
|Ткань
|Диаметр см
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|Спандекс
|60
|1720
|2240
|Спандекс
|70
|1770
|2300
|Спандекс
|80
|1820
|2370
|Бифлекс
|60
|2890
|3760
|Бифлекс
|70
|2920
|3790
|Бифлекс
|80
|2960
|3850
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Чехол для стола 02
Чехол для стола 03