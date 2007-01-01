Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец
6 оценок
1 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец - фото 1Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец - фото 2Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец - фото 3Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец - фото 4
NEW

Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец

Артикул: CH-082-640
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6.5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 64013
6 440 ₽

Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас

49
В пути 98 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 94017
2 315 ₽

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

72
Распродажа
Фотография товара Стул Боди 25мм - орех, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 23027
3 030 ₽

Стул Боди 25мм - орех, велюр

98
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 94020
2 425 ₽

Стул Хит 25мм - золото, шенилл светло-зеленый

53
Распродажа
Фотография товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 00027
2 704 ₽

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

57
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59012
10 890 ₽

Стул Наполеон Серебро, деревянный

419
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89038
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик белый

26
В наличии 121 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 8901
1 900 ₽

Стул Хит 20, экокожа, коричневый, серебро

14
Фотография товара Стул Борно, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стул Борно, бело-серый

7
В наличии 4816 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Mokka brown / milky от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Mokka brown / milky, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Пластиковый стул Mokka brown / milky

7
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной графит, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной графит, белый, 25 мм, 100*70

11
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1200x800, черный, белый

5
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Фотография товара Чехол 01 серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 01 серебряный

44
Фотография товара Стол коктейльный Лидер квадро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол коктейльный Лидер квадро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стол коктейльный Лидер квадро, белый

8
Распродажа
Фотография товара Консоль Кросс 115*30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99082
97 990 ₽Оптовая цена

Консоль Кросс 115*30 серебро

26
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Настоящее фото товара Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной серый, белый, 22 мм, 160*70

13
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1300х800, венге, белый

5

Другие товары из раздела банкетные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85034
4 290 ₽

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

132
Распродажа
Фотография товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49017
2 970 ₽

Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш

122
Фотография товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

143
Распродажа
Фотография товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 60029
3 649 ₽

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

110
Распродажа
Фотография товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 53014
2 924 ₽

Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

43
Настоящее фото товара Стул Дарио, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Дарио

65
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Квин 20мм - рогожка Montreal 58, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квин 20мм - рогожка Montreal 58, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85036
2 880 ₽

Стул Квин 20мм - рогожка Montreal 58, золото

9
Фотография товара Стул Хит 20мм, кожзам Nitro Cream, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, кожзам Nitro Cream, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Стул Хит 20мм, кожзам Nitro Cream, каркас шампань

12
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 04023
2 635 ₽

Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото

7
В наличии 210 шт.
New
Фотография товара Стул Боди 25мм, экокожа Black, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм, экокожа Black, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 23027
3 030 ₽

Стул Боди 25мм, экокожа Black, каркас черный муар

15
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец
Стул Хит 25, рогожка VINUELA 17, каркас черный глянец
от 1 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол мобильный складной графит, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол мобильный складной графит, белый, 25 мм, 100*70

11
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1200x800, черный, белый

5
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Фотография товара Чехол 01 серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 01 серебряный

44

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности