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Настоящее фото товара Стул Скуп, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Скуп, оливковый
13 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул Скуп, оливковый

Артикул: CH-073-383
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен в стиле популярного скандинавского дизайна. Где важен симбиоз лаконичности, практичности и оригинального образа. Особенность архитектуры — «зашифрованная» спинка. Внутри внешней «воздушной» рамки разместилась широкая спинка с вертикальными поперечинами, которые вторят аналогичным поперечинам сиденья. Эти детали отвечают за циркуляцию воздуха и добавляют предмету ритмичности.

Изготовлен из прочного, долговечного, экологичного полипропилена. Поэтому модель надежна, проста в уходе, водонепроницаема, устойчива к температурным перепадам. Удобные сиденье и спинка, плавные линии, закругленные углы позволяют комфортно сидеть в течение продолжительного времени. Универсальный Скуп рад служить вам где угодно от обеденной зоны дома до открытой веранды. Стильный стул, который не требует ухода, также подходит для оформления бизнес-пространств: кафе, студий, отелей, конференц-залов.

Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья425 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес4.15 кг
  • Материал сиденьяпластик

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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