Характеристики товара
Описание
Стул выполнен в стиле популярного скандинавского дизайна. Где важен симбиоз лаконичности, практичности и оригинального образа. Особенность архитектуры — «зашифрованная» спинка. Внутри внешней «воздушной» рамки разместилась широкая спинка с вертикальными поперечинами, которые вторят аналогичным поперечинам сиденья. Эти детали отвечают за циркуляцию воздуха и добавляют предмету ритмичности.
Изготовлен из прочного, долговечного, экологичного полипропилена. Поэтому модель надежна, проста в уходе, водонепроницаема, устойчива к температурным перепадам. Удобные сиденье и спинка, плавные линии, закругленные углы позволяют комфортно сидеть в течение продолжительного времени. Универсальный Скуп рад служить вам где угодно от обеденной зоны дома до открытой веранды. Стильный стул, который не требует ухода, также подходит для оформления бизнес-пространств: кафе, студий, отелей, конференц-залов.
Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина590 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья425 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес4.15 кг
- Материал сиденьяпластик
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет