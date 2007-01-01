Характеристики товара
Описание
Возможно изготовление в других цветах.
Штабелируемые. Устойчивы к солнцу и влаге. Имеют силиконовые накладки на ножках.
Выдерживают нагрузку до 100 кг.
Разрешенная нагрузка до 120 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина480 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый, темно-серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Вес упаковки3.10 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет