Фотография Стул пластиковый Bloom, красный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bloom, красный

4.5
Оптовая цена
от 9 740 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bloom, красный
Стул пластиковый Bloom, красный
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Стул пластиковый Bloom, красный

4.5
9740 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм
  • Цвет1

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