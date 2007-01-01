Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Tale, черный
Стул Tale, черный
10 оценок
3 290
Стул Tale, черный - фото 1Стул Tale, черный - фото 2Стул Tale, черный - фото 3Стул Tale, черный - фото 4Стул Tale, черный - фото 5Стул Tale, черный - фото 6

Стул Tale, черный

Артикул: CH-080-128
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Модель Tiro отличается практичностью и универсальностью.
Продуманная конструкция данной модели позволяет стопировать их до 10-30 штук. Благодаря этому формируется компактное хранение и перемещение большого количества.
Высокое качество композитных полимеров гарантирует устойчивость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета, обеспечивает его сохранность и яркость цвета даже при длительной эксплуатации на улице.
Модель стула имеет перфорированную спинку и прочный цельнолитой каркас.
Данные стулья в универсальном цвете отлично подойдут для дома, детских помещений, кафе, зон отдыха, сада и дачи: их легко чистить, они легкие и прочные.
Заказ от 2 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
