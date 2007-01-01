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Настоящее фото товара Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук
78 оценок
10 290
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Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 1Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 2Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 3Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 4Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 5Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 6Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 7Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 8Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук - фото 9

Стул Флай, комбинированный велюр, ножки бук

Артикул: CH-049-753
78 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекбук
  • Цветголубой, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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