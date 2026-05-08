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Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
61 оценка
2 110
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 1Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 2Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 3Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 4Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 5Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 6Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл - фото 7Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл производства ChiedoCover
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Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Артикул: CH-017-483
61 оценка
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасасталь
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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