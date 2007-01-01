Характеристики товара
Описание
Модель Tiro отличается практичностью и универсальностью.
Продуманная конструкция данной модели позволяет стопировать их до 10-30 штук. Благодаря этому формируется компактное;хранение и перемещение большого количества.
Высокое качество композитных полимеров гарантирует устойчивость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета, обеспечивает его сохранность и яркость цвета даже при длительной эксплуатации на улице.
Модель стула имеет перфорированную спинку и прочный цельнолитой каркас.
Данные стулья в универсальном цвете отлично подойдут для дома, детских помещений, кафе, зон отдыха, сада и дачи: их легко чистить, они легкие и прочные.
Заказ от 2 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина460 мм
- Ширина500 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Вес4 кг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет