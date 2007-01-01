Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tobi пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tobi пластик серый
10 оценок
6 490
Стул Tobi пластик серый - фото 1Стул Tobi пластик серый - фото 2Стул Tobi пластик серый - фото 3Стул Tobi пластик серый - фото 4

Стул Tobi пластик серый

Артикул: CH-080-734
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стул Tobi — прозрачная легкость и современный стиль. Стул выполнен в лаконичном современном стиле и станет акцентом в любом интерьере благодаря прозрачному серому корпусу. Обтекаемые формы сиденья и спинки из прочного пластика придают модели легкость и визуальную невесомость, не перегружая пространство. Каркас стула выполнен из прочного металла с хромированным покрытием в виде полозьев. Такая конструкция не только оригинально выглядит, но и обеспечивает надежную устойчивость. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые бережно относятся к напольному покрытию и предотвращают скольжение. Изогнутая форма спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном использовании, а высококачественные материалы легко чистятся. Максимальная нагрузка — до 150 кг. Идеально подходит для кухни, обеденной зоны, гостиной, фудкорта, кафе и любых современных пространств, где важны легкость, стиль и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки15.70 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

