Характеристики товара
Описание
Стул Tobi — прозрачная легкость и современный стиль. Стул выполнен в лаконичном современном стиле и станет акцентом в любом интерьере благодаря прозрачному серому корпусу. Обтекаемые формы сиденья и спинки из прочного пластика придают модели легкость и визуальную невесомость, не перегружая пространство. Каркас стула выполнен из прочного металла с хромированным покрытием в виде полозьев. Такая конструкция не только оригинально выглядит, но и обеспечивает надежную устойчивость. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые бережно относятся к напольному покрытию и предотвращают скольжение. Изогнутая форма спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном использовании, а высококачественные материалы легко чистятся. Максимальная нагрузка — до 150 кг. Идеально подходит для кухни, обеденной зоны, гостиной, фудкорта, кафе и любых современных пространств, где важны легкость, стиль и функциональность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина535 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес6.6 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки15.70 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет