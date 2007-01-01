Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Колумбия пыльно-розовое
26 оценок
10 79050
21 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 1Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 2Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 3Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 4Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 5Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 6Кресло Колумбия пыльно-розовое - фото 7
Распродажа

Кресло Колумбия пыльно-розовое

Артикул: CH-022-343
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Колумбия пыльно-голубое
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-голубое от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Галант, темно-серое
Фотография товара Кресло Галант, темно-серое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Колумбия пыльно-розовое мягкое обивка велюр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки10.5 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City серый

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 282 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Swan, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Swan, натуральная кожа

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 22 бежевый, венге

49
Фотография товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань

36
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Ева, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, серое

44
Фотография товара Кресло Крс 360 темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Крс 360 темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от77 590
Оптовая цена

Кресло Крс 360 темно-серый

5
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Black

15
  • черный
  • серый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Grey

5
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
Фотография товара Кресло офисное AL777, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL777, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Кресло офисное AL777, ткань, сетка

12
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Зефир, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Зефир, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
124 490
Оптовая цена

Кресло Зефир, коричневый

5
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Скай, синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай, синий, ножки белые

7
Фотография товара Стул Kora, розовый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, розовый, черный каркас

68
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, черная кожа

71
Фотография товара Стул Alba, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Alba, велюр, бежевый

26
  • серый
  • бежевый
  • синий, серый
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик, произведённого компанией ChiedoCover
20 4907
21 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик

10
  • коричневый
  • серый, светлое дерево
  • бежевый, серый
  • Стул Юнит 2, экозамша олив, дуб коньяк
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр латте

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, желтый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, желтый, ножки металл

85
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Генуя, массив бука, андрис бежевый

7
Новинка
Фотография товара Стул Классо, черный/ткань белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классо, черный/ткань белая, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Классо, черный/ткань белая

7
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло лофт Саммит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Кресло лофт Саммит

44
Настоящее фото товара Кресло Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Кресло Колло Люкс СКС

38
Настоящее фото товара Кресло Лита, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло Лита

47
Фотография товара Кресло Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Грейс

36
Фотография товара Полукресло Самбука, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, шенилл

13
Фотография товара Кресло Samba, кожзам бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам бежевый

14
  • бежевый, белый
  • серый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-1500/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500/Grey

8
  • черный
  • серый
В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Крестс, подставка для ног, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 590

Кресло для отдыха Крестс, подставка для ног, бежевый, черный

5
В пути 919 шт.
Настоящее фото товара Кресло Кварц, зеленый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Кресло Кварц, зеленый, темно-коричневый

10
Фотография товара Кресло Атланта, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Атланта, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Кресло Атланта, хром, черный

14
В наличии 46 шт.

Товар в корзине

Кресло Колумбия пыльно-розовое
Кресло Колумбия пыльно-розовое
от 10 790
21 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Скай, синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай, синий, ножки белые

7
Фотография товара Стул Kora, розовый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, розовый, черный каркас

68
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, черная кожа

71
Фотография товара Стул Alba, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Alba, велюр, бежевый

26
  • серый
  • бежевый
  • синий, серый
В наличии 16 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности