Настоящее фото товара Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный
9 оценок
3 29060
8 190 ₽
Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный - фото 1Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный - фото 2Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный - фото 3Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный - фото 4
Распродажа

Стул Tolix со спинкой барный, серебрянный

Артикул: CH-081-829
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высокий барный стул Tolix со спинкой — идеальное сочетание прочности, комфорта и эстетики, созданное специально для профессиональной эксплуатации в HoReCa.

Стул выполнен из металла и натурального дерева естественного природного оттенка. Прочный стальной каркас с глянцевым покрытием устойчив к износу, а текстурированное деревянное сиденье добавляет тепла и уюта любому интерьеру — от баров и кофеен до ресторанов с открытой кухней.

Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечивают комфорт даже при длительном сидении. Конструкция устойчива, легко очищается и выдерживает интенсивное использование — всё, что нужно для ежедневной работы заведения.

Этот стул не просто элемент мебели — он часть атмосферы. Современный лофт-дизайн подчеркнёт стиль вашего пространства, а качество исполнения избавит от частых замен и ремонтов.

Модель разработана с учётом требований профессиональной сферы — долговечные материалы, надёжная сборка и универсальный внешний вид делают её выгодным решением для бизнеса, где важны функциональность и впечатление гостей.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденная прочность: Металлическая конструкция выдержит любую нагрузку и обеспечит долгий срок службы.
• Стильный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст запоминающуюся атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечат удобную посадку.
• Универсальность: Подходит для различных типов заведений – от баров и кофеен до ресторанов и лаунж-зон.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений.
• Долгосрочная инвестиция: Вы забудете о частой замене мебели, экономя время и деньги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсеребряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

