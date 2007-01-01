Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix Wood, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix Wood, желтый
15 оценок
3 29060
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix Wood, желтый - фото 1Стул Tolix Wood, желтый - фото 2Стул Tolix Wood, желтый - фото 3
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix Wood, желтый

Артикул: CH-080-850
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix Wood, серебряный
Фотография товара Стул Tolix Wood, серебряный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tolix Wood, красный
Фотография товара Стул Tolix Wood, красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Цвет каркасажелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400

Стул Браун 25мм - черный, синяя корона

128
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

86
Фотография товара Стул Matrix, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Matrix, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Стул Matrix, белый

137
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ANT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99041
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

26
В наличии 184 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул полубарный Turin, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул полубарный Turin, латте

99
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Spot, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spot, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Spot, горчичный

106
В наличии 1 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тюльпан на поворотном основании, задняя спинка рогожка Melange 677,внутр.часть велюр Симпл 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан на поворотном основании, задняя спинка рогожка Melange 677,внутр.часть велюр Симпл 22, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стул Тюльпан на поворотном основании, задняя спинка рогожка Melange 677,внутр.часть велюр Симпл 22

11
Фотография товара Стул Мидас, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мидас, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул Мидас, черный, хром

14
Фотография товара Стул Эрин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Эрин, зеленый

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 250

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16

5
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, белая

45
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, золото муар

10
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Helper, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Helper

14
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Вереск, кожзам белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вереск, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стул Вереск, кожзам белый

11
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло с подушкой Armona, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло с подушкой Armona, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена

Кресло с подушкой Armona, зеленый

5
В наличии 59 шт.
Фотография товара Стул поворотный Рокси Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Рокси Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул поворотный Рокси Стиль

15
Настоящее фото товара Стул Athens, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Стул Athens, белый

9
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул Amsterdam 2, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amsterdam 2, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стул Amsterdam 2, серый, коричневый

7
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Belfast, желтый, ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, желтый, ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Belfast, желтый, ножки дерево

7
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, бирюзовый

9
Фотография товара Стул Диего плетеный из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диего плетеный из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Стул Диего плетеный из роупа, темно- серый

7
Фотография товара Стул Амстердам плетеный из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амстердам плетеный из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стул Амстердам плетеный из роупа, серый

8
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Soft, черный, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79060
6 890 ₽

Стул Tolix Soft, черный, экокожа белая

15

Товар в корзине

Стул Tolix Wood, желтый
Стул Tolix Wood, желтый
от 3 290
8 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 250

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 25х16

5
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности