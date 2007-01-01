Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина515 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
- Цвет каркасакрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки1520 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки35.20 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики460
- Изделия стопируютсяНет