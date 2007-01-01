Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро
8 оценок
5 990
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро

Артикул: CH-080-192
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Стул TOLIX WOOD со спинкой серебристый матовый, массивное металлическое основание цвета, широкая низкая спинка из оцинкованного металла с порошковым напылением

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсеребряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

