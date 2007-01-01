Характеристики товара
Описание
Высокий барный стул Tolix со спинкой — идеальное сочетание прочности, комфорта и эстетики, созданное специально для профессиональной эксплуатации в HoReCa.
Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечивают комфорт даже при длительном сидении. Конструкция устойчива, легко очищается и выдерживает интенсивное использование — всё, что нужно для ежедневной работы заведения.
Этот стул не просто элемент мебели — он часть атмосферы. Современный лофт-дизайн подчеркнёт стиль вашего пространства, а качество исполнения избавит от частых замен и ремонтов.
Модель разработана с учётом требований профессиональной сферы — долговечные материалы, надёжная сборка и универсальный внешний вид делают её выгодным решением для бизнеса, где важны функциональность и впечатление гостей.
Ключевые преимущества для HoReCa:
• Непревзойденная прочность: Металлическая конструкция выдержит любую нагрузку и обеспечит долгий срок службы.
• Стильный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст запоминающуюся атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечат удобную посадку.
• Универсальность: Подходит для различных типов заведений – от баров и кофеен до ресторанов и лаунж-зон.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений.
• Долгосрочная инвестиция: Вы забудете о частой замене мебели, экономя время и деньги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья755 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Цвет каркасакрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки1440 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки38.40 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики450
- Изделия стопируютсяНет