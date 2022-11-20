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Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 1Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 2Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 3Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 4Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 5Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 6Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото - фото 7

Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото

Артикул: CH-052-518
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Обивкавелюр Brabus 02
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, розовый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Турмалин NEW
Стул Турмалин NEWСтул Турмалин NEW
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