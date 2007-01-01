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Настоящее фото товара Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый
68 оценок
13 590
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 1Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 2Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 3Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 4Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 5Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 6Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый производства ChiedoCover

Барный стул Турмалин, велюр Тедди 026, белый

Артикул: CH-026-385
68 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветрозовый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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