Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветрозовый, белый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый