МИНПРОМТОРГ
от5 590₽6
5 890 ₽
Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге
4 990₽
Оптовая цена
Стул Валентино, 4 ножки, желтый
В наличии 100 шт.
Распродажа
от9 990₽71
33 690 ₽Оптовая цена
Стул Woddy, бархат антрацит
В наличии 1 шт.
12 090₽
Оптовая цена
Стул Гем синий, черный
3 490₽
Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, медовый, черный
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной
15 590₽
Стул Старс В.О, велюр графит
4 590₽
Стул Флекс Оригинал, велюр, оливковый
В наличии 98 шт.
8 490₽
Стул Дарк, рогожка Винуэла 4, морилка светлый орех
Распродажа
9 990₽24
12 990 ₽
Стул обеденный Африда, рогожка, тёмно-синий, горчичный
В наличии 29 шт.