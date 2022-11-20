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Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый - фото 1Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый - фото 2Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый - фото 3Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый - фото 4Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый - фото 5Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый - фото 6

Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветрозовый, белый

Выполненные заказы

Барный стул Турмалин, Teddy 026, цвет каркаса-белый
Барный стул Турмалин, Teddy 026, цвет каркаса-белыйБарный стул Турмалин, Teddy 026, цвет каркаса-белыйБарный стул Турмалин, Teddy 026, цвет каркаса-белый
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