Стул Твигги экокожа темно-серый
Стул Твигги экокожа темно-серый
9 оценок
19 090
Стул Твигги экокожа темно-серый

Артикул: CH-081-524
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Твигги — стиль, комфорт и практичность. Стул выполнен в лаконичном современном стиле с мягкими линиями и элегантной формой. Широкая полукруглая спинка и просторное сиденье создают уютную атмосферу и обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Чёрные металлические ножки добавляют модели устойчивости и изящества, гармонично подчеркивая её стильный силуэт. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, которая обладает множеством преимуществ: она устойчива к износу и влаге, легко очищается от загрязнений, сохраняет привлекательный внешний вид на долгие годы и при этом экологична. Мягкий поролоновый наполнитель гарантирует удобную посадку и дополнительный комфорт. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, отличается прочной конструкцией и надёжностью. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель поставляется в собранном виде, что избавляет от необходимости сборки. Органично впишется в домашний интерьер — будь то кухня, гостиная или спальня, а также станет отличным выбором для кафе, ресторанов и лаунж-зон. Его стильный дизайн и практичные материалы делают его универсальным решением для любого пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасафанера, металл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики860
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Твигги экокожа темно-серый
Стул Твигги экокожа темно-серый
19 090
