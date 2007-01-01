Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Твигги шенилл серый, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Твигги шенилл серый, каркас серый
15 оценок
17 090
Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 1Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 2Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 3Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 4Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 5Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 6Стул Твигги шенилл серый, каркас серый - фото 7
NEW

Стул Твигги шенилл серый, каркас серый

Артикул: CH-081-525
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стул Твигги — стиль, комфорт и практичность. Стул выполнен в лаконичном современном стиле с мягкими линиями и элегантной формой. Широкая полукруглая спинка и просторное сиденье создают уютную атмосферу и обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Серые металлические ножки добавляют модели устойчивости и изящества, гармонично подчеркивая её стильный силуэт. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Мягкий поролоновый наполнитель гарантирует удобную посадку и дополнительный комфорт. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, отличается прочной конструкцией и надёжностью. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель поставляется в собранном виде, что избавляет от необходимости сборки. Органично впишется в домашний интерьер — будь то кухня, гостиная или спальня, а также станет отличным выбором для кафе, ресторанов и лаунж-зон. Его стильный дизайн и практичные материалы делают его универсальным решением для любого пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера, металл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики860
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул С-17, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул С-17

7
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, сосна black

47
Фотография товара Полукресло Ува S, орех/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува S, орех/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Полукресло Ува S, орех/ бежевый

44
Фотография товара Диван Макадо угловой венге, blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой венге, blue, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой венге, blue

43
Фотография товара Кресло Brida светло-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida светло-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Brida светло-серое

46
Распродажа
Фотография товара Диван Константин, букле Clarins 560, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Константин, букле Clarins 560, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от33 99028
47 000 ₽

Диван Константин, букле Clarins 560, ножки бук морилка старинный орех

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе детский, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽Оптовая цена

Стул на металлокаркасе детский

57
Фотография товара Кушетка Parint текстиль, орех blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, орех blue, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Parint текстиль, орех blue

34
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79010
7 490 ₽

Стул Тони, розовый

82
Фотография товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром

11

