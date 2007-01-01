Характеристики товара
Описание
Стул Твигги — стиль, комфорт и практичность. Стул выполнен в лаконичном современном стиле с мягкими линиями и элегантной формой. Широкая полукруглая спинка и просторное сиденье создают уютную атмосферу и обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Бежево-серые металлические ножки добавляют модели устойчивости и изящества, гармонично подчеркивая её стильный силуэт. Обивка выполнена из ткани шенилл, которая ценится за мягкость, прочность и износостойкость. Шенилл устойчив к истиранию, долго сохраняет насыщенный цвет и приятную текстуру, а также отличается практичностью в уходе. Мягкий поролоновый наполнитель гарантирует удобную посадку и дополнительный комфорт. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, отличается прочной конструкцией и надёжностью. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель поставляется в собранном виде, что избавляет от необходимости сборки. Органично впишется в домашний интерьер — будь то кухня, гостиная или спальня, а также станет отличным выбором для кафе, ресторанов и лаунж-зон. Его стильный дизайн и практичные материалы делают его универсальным решением для любого пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина615 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес7.1 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбежевый, серый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки570 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики860
- Изделия стопируютсяНет