Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина410 мм
- Высота850/1060 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья590 мм
- Вес7.2 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет