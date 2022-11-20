Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина530 мм
- Глубина550 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.41 м3
- Вес упаковки28.70 кг