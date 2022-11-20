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Стул Оскар велюр сине-зеленый

13 оценок
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Стул Оскар велюр серый

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки28.70 кг

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