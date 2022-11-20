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Стул Джон черная матовая экокожа + орех - фото 1Стул Джон черная матовая экокожа + орех - фото 2Стул Джон черная матовая экокожа + орех - фото 3Стул Джон черная матовая экокожа + орех - фото 4

Стул Джон черная матовая экокожа + орех

Артикул: CH-034-305
4 оценки
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Характеристики товара

Описание

Респектабельность и мужское очарование стула Джон определили благородные цвета орехового основания и черной обивки из экокожи. Данная модель характеризуется изысканностью без излишней роскоши. Форма спинки, неотделимой от высоких подлокотников, способствует поддержанию правильной осанки. Расположенные под разным наклоном ножки увеличивают устойчивость и придают модели оригинальный внешний вид.


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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа

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