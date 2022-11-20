Характеристики товара
Описание
Респектабельность и мужское очарование стула Джон определили благородные цвета орехового основания и черной обивки из экокожи. Данная модель характеризуется изысканностью без излишней роскоши. Форма спинки, неотделимой от высоких подлокотников, способствует поддержанию правильной осанки. Расположенные под разным наклоном ножки увеличивают устойчивость и придают модели оригинальный внешний вид.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота770 мм
- Глубина470 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаИскуственная кожа