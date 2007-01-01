Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Villas, экокожа, светло-бежевый
Стул Villas, экокожа, светло-бежевый
17 090
Стул Villas, экокожа, светло-бежевый

Артикул: CH-079-882
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья515 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Villas — стиль и комфорт в современном интерьере.

Дизайн и материалы. Стул Вивьен выполнен в современном стиле, идеально сочетающем комфорт и элегантность. Обивка сиденья и спинки изготовлена из высококачественной экокожи зеленого цвета, придавая стулу изысканный и свежий вид. Каркас из прочного металла в черном цвете подчеркивает дизайн и добавляет изделию стильный акцент.

Комфорт и удобство. Полукруглая форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании, а прочный каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

Применение. Идеально подойдет для использования в гостиной, на кухне, в ресторанах или кафе, а также гармонично впишется в обеденную зону. Прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья515 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
