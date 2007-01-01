Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Katys — это удачное сочетание изящных форм и комфорта. Его современный силуэт с округлой спинкой и подлокотниками обеспечивает удобную посадку, а выразительная текстура ткани "ёлочка" добавляет интерьеру индивидуальности. Модель смотрится эффектно как самостоятельно, так и в составе обеденной группы. Обивка выполнена из жаккарда — плотного и прочного материала, который отличается устойчивостью к истиранию и сохранением цвета даже при длительной эксплуатации. Жаккард не теряет форму, легко очищается от пыли и загрязнений, подходит для ежедневного использования. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, а эргономичная форма сиденья и спинки способствует комфортной посадке. Ножки из чёрного металла придают конструкции устойчивость, а специальные подпятники защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель Katys органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также отлично подойдёт для кафе и ресторанов. Стильный и практичный вариант для тех, кто ценит дизайн и удобство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина585 мм
- Высота865 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Высота посадочного места 510 мм
- Вес7.3 кг
- Материалметалл, рогожка
- Материал сиденьярогожка
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый, зеленый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки610 мм
- Вес упаковки16.80 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет