Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка
5 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 1Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 2Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 3Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 4Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 5Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 6Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 7Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка - фото 8

Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка

Артикул: CH-084-145
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Katys — это удачное сочетание изящных форм и комфорта. Его современный силуэт с округлой спинкой и подлокотниками обеспечивает удобную посадку, а выразительная текстура ткани "ёлочка" добавляет интерьеру индивидуальности. Модель смотрится эффектно как самостоятельно, так и в составе обеденной группы. Обивка выполнена из жаккарда — плотного и прочного материала, который отличается устойчивостью к истиранию и сохранением цвета даже при длительной эксплуатации. Жаккард не теряет форму, легко очищается от пыли и загрязнений, подходит для ежедневного использования. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, а эргономичная форма сиденья и спинки способствует комфортной посадке. Ножки из чёрного металла придают конструкции устойчивость, а специальные подпятники защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель Katys органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также отлично подойдёт для кафе и ресторанов. Стильный и практичный вариант для тех, кто ценит дизайн и удобство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Высота посадочного места 510 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материалметалл, рогожка
  • Материал сиденьярогожка
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.80 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, шенилл синий,спинка жаккард узор, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, шенилл синий,спинка жаккард узор, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, шенилл синий,спинка жаккард узор, ножки венге

55
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, Azure, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, Azure, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, Azure, белые ножки

74
Распродажа
Фотография товара Стул Asti, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asti, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 680 ₽Оптовая цена

Стул Asti, серый

60
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Beige

40
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, велюр Dream 10, морилка черная

50
Распродажа
Фотография товара Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79027
19 990 ₽

Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар

43
Настоящее фото товара Стул Elis Cross Wood, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Cross Wood, зеленый

7
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus, серый

9
В наличии 40 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Юнит 1, дуб антрацит, грета грэй от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 1, дуб антрацит, грета грэй, произведённого компанией ChiedoCover
21 4905
22 590 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 1, дуб антрацит, грета грэй

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Julius, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Julius, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99019
10 990 ₽

Стул Julius, бежевый

26
В наличии 200 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Кресло Dante

15
Фотография товара Кресло Sofa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от36 290
Оптовая цена

Кресло Sofa

35
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Cloud D80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D80, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена

Кресло Cloud D80

15
Фотография товара Кресло офисное Алпан S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Алпан S, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Алпан S

10
Фотография товара Кресло Маликет бескаркасное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маликет бескаркасное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло Маликет бескаркасное

50
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр Evita 17, бук, морилка старинный орех

10
Фотография товара Кресло Nash, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Кресло Nash, дерево

7
Распродажа
Фотография товара Кресло Sofa, шеннил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sofa, шеннил, произведённого компанией ChiedoCover
19 49047
36 290 ₽

Кресло Sofa, шеннил

8

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Стул полубарный Mars, шенилл Domiart blammo romb apple, черная эмаль

73
Распродажа
Фотография товара Стул Осло велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 9901
8 999 ₽Оптовая цена

Стул Осло велюр серый

26
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

83
Фотография товара Стул Бекал черный / матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бекал черный / матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Бекал черный / матовый черный

44
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар

9
Фотография товара Стул Анто, разноцветный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анто, разноцветный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Стул Анто, разноцветный

10
Фотография товара Стул Aura gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura gold, произведённого компанией ChiedoCover
от85 090
Оптовая цена

Стул Aura gold

15
Фотография товара Стул Dominica поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dominica поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Dominica поворотный

14
Распродажа
Фотография товара Стул Peak латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak латте, золото

11
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus

13
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка
Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка
11 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Кресло Dante

15
Фотография товара Кресло Sofa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от36 290
Оптовая цена

Кресло Sofa

35
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/коричневый

12
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности