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Обивка: экокожаПодлокотники деревоКаркас: монолитныйРама: дерево
Вес: 31.5кгОбъем: 0,54м3
Чехол для стола 03
Чехол для стола 04
Чехол для стола 18
Чехол для стола 21 праздничный, золотой
Комплект Фуршетный
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 23, свадебный, коралл
СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ
Стул Solar, красный
Стул Solar, серый
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки