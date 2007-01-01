Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа
Подлокотники дерево
Каркас: монолитный
Рама: дерево
Вес: 31.5кг
Объем: 0,54м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина540 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес28.1 кг
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Вес упаковки31.50 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет