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Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax RU, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло реклайнер Relax RU, кожа
50 оценок
103 280
Товар в корзине. Перейти
Кресло реклайнер Relax RU, кожа - фото 1

Кресло реклайнер Relax RU, кожа

Артикул: CH-024-057
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Подлокотники дерево
Каркас: монолитный
Рама: дерево

Вес: 31.5кг
Объем: 0,54м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес28.1 кг
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки31.50 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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