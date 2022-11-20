Кресло реклайнер Relax RU, кожа

11 оценок

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Кресло реклайнер Relax RU, кожа

4.6
53 290 ₽
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СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ
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СТУЛ EAMES M ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа
Подлокотники дерево
Каркас: монолитный
Рама: дерево

Вес: 31.5кг
Объем: 0,54м3

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина620 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Высота870 мм
  • Цветчерный

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